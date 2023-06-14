Владимир Путин рассказал, как обезопасить российские территории от контратак. Это сработает?

Чтобы закрыть границу для перехода вооруженных отрядов, нужно держать на ней войска.

Наконец, "санитарная зона" на территории Украины, о которой заявил Путин, то есть некая примыкающая к границе с Россией территория на глубину действия артиллерийских систем (десятки километров) должна контролироваться российскими войсками, авиацией или своей артиллерией.

Однако артиллерийские радары, РЭБ, "Панцири", гаубицы, боеприпасы, наконец, личный состав, который будет их обслуживать - все это нужно России на фронте.

В конце апреля глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов предложил дать право россиянам самим охранять границы. По его словам, у России нет возможностей охранять границы по всему периметру, как это было в СССР.

Населению приграничных районов можно раздать автоматы, но эти люди не станут после этого боеспособными частями. И уж точно им не раздашь системы ПВО и контрбатарейные радары.

Поэтому перспектива "отвлекать силы с направлений, которые считаются критическими" выглядит все более реальной.

"Нам нет необходимости это делать, но, конечно, мы должны обезопасить наших граждан", - сказал Путин. И эту фразу можно трактовать как признание того, что все-таки "это" делать придется.

Впрочем, есть еще один способ - все эти напасти связаны с тем, что Россия продолжает войну. Однако, кажется, для российского президента такой опции, как ее прекращение, не существует.

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