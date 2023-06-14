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Видео ⟩ Авария под Плаканциемсом: автомобиль несколько раз перевернулся

rus.tvnet.lv
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Авария
Авария Фото: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

В субботу, 10 июня, на Рижской окружной дороге произошло ДТП, в котором автомобиль Mazda несколько раз перевернулся, сообщает программа Degpunktā.

Инцидент произошел из-за неосторожных действий другого водителя.

Водитель пострадавшего автомобиля ехал один, а водитель автомобиля, который "подрезал" первого водителя, уехал.

"Уехал дальше, да. Вот девушка тоже это видела. Просто уехал. А какой смысл ему останавливаться? Чтобы потом попасть в неприятности? Как ехал, так и ехал", - сказал пострадавший водитель в интервью программе.

Если у пострадавшего будут претензии к водителю, который его "подрезал", то полиция проведет расследование. Если нет, то инцидент фактически останется незамеченным, сообщает программа.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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