"Вегас" с Блюгером впервые в истории выиграл Кубок Стэнли

Пятый матч серии проходил в Парадайсе на стадионе "Ти-Мобайл Арена" и завершился победой хозяев со счётом 9:3 (2:0, 4:1, 3:2).

В составе победителей хет-трик оформил капитан команды Марк Стоун. По шайбе забросили Николас Хейг, Алек Мартинес, Рейли Смит, Майкл Амадио, Николя Руа и Иван Барбашев. За "Флориду" отличились Аарон Экблад, Сэм Рейнхарт и Сэм Беннетт.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 4–1 в пользу "Вегаса", который впервые в своей истории стал чемпионом НХЛ.

Клуб из Невады дебютировал в НХЛ в 2017 году. В первом же сезоне-2017/18 "Вегас" дошёл до финала, в котором уступил "Вашингтону" (1-4). "Флорида" также во второй раз в истории вышла в финал, впервые клуб сыграл в решающей серии плей-офф в сезоне 1995/96 году, уступив "Колорадо Эвеланш" (0-4).

Латвийский нападающий Теодор Блюгер не был включён в состав команды ни в одной из игр финальной серии. Следовательно, вряд ли его имя будет выгравировано на Кубке Стэнли.

Для того чтобы имя хоккеиста было выгравировано на кубке, он должен принять участие не менее чем в половине игр регулярного чемпионата в составе чемпионом или выйти на лёд хотя бы в одном матче в финальной серии.

Несмотря на то, что Блюгер не играл в финальной серии, он всё равно стал вторым латвийским игроком, чья представляемая команда одержала победу в Кубке Стэнли. До сих пор единственным был Сандис Озолиньш, который выступал за "Колорадо Эвеланш" в 1996 году.

Teodors Bļugers Stenlija kausa ieguvējs🇱🇻



Otrs latvietis kopš 1996. gada Sanda Ozoliņa panākuma, kurš virs galvas ceļ Stenlija kausu pic.twitter.com/E0zii4LRqO — Hokeja Blogs (@hokeja_blogs) June 14, 2023