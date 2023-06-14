"Вегас" впервые в истории выиграл Кубок Стэнли

Пятый матч серии проходил в Парадайсе на стадионе "Ти-Мобайл Арена" и завершился победой хозяев со счётом 9:3 (2:0, 4:1, 3:2).

В составе победителей хет-трик оформил капитан команды Марк Стоун. По шайбе забросили Николас Хейг, Алек Мартинес, Рейли Смит, Майкл Амадио, Николя Руа и Иван Барбашев. За "Флориду" отличились Аарон Экблад, Сэм Рейнхарт и Сэм Беннетт.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 4–1 в пользу "Вегаса", который впервые в своей истории стал чемпионом НХЛ.

Клуб из Невады дебютировал в НХЛ в 2017 году. В первом же сезоне-2017/18 "Вегас" дошёл до финала, в котором уступил "Вашингтону" (1-4). "Флорида" также во второй раз в истории вышла в финал, впервые клуб сыграл в решающей серии плей-офф в сезоне 1995/96 году, уступив "Колорадо Эвеланш" (0-4).

В прошлом сезоне чемпионом НХЛ стал "Колорадо Эвеланш", который в нынешнем плей-офф вылетел в первом раунде.