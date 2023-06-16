Аура Руис - жена экс-игрока "Реала", которого она пыталась переехать на машине

Впервые о девушке футболиста заговорили ещё в 2016 году, когда она чуть не сорвала его презентацию во французском "ПСЖ". Аура Руис выглядела настолько эффектно, что собравшиеся журналисты и фотографы напрочь забыли о виновнике мероприятия - Хесе Родригесе.

Аура надела на презентацию облегающее чёрное платье, которое выгодно подчёркивало её формы. Девушка быстро сообразила, что фотографы обратили на неё внимание, не растерялась и начала позировать перед объективами.

После презентации тема перехода Родригеса в интернете почти не затрагивалась - все только и обсуждали внешний вид его пассии.

На самом деле Аура и раньше впечатляла своих поклонников яркими нарядами и откровенными фотографиями. У девушки более 620 тысяч подписчиков в Instagram.