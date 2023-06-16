Аура Руис - жена экс-игрока "Реала", которого она пыталась переехать на машине

В рубрике "Instagram недели" - Аура Руис, девушка бывшего игрока "Реала" и "ПСЖ" Хесе Родригеса. Их отношения - это настоящий бразильский сериал!
Впервые о девушке футболиста заговорили ещё в 2016 году, когда она чуть не сорвала его презентацию во французском "ПСЖ". Аура Руис выглядела настолько эффектно, что собравшиеся журналисты и фотографы напрочь забыли о виновнике мероприятия - Хесе Родригесе.
Аура надела на презентацию облегающее чёрное платье, которое выгодно подчёркивало её формы. Девушка быстро сообразила, что фотографы обратили на неё внимание, не растерялась и начала позировать перед объективами.
После презентации тема перехода Родригеса в интернете почти не затрагивалась - все только и обсуждали внешний вид его пассии.
На самом деле Аура и раньше впечатляла своих поклонников яркими нарядами и откровенными фотографиями. У девушки более 620 тысяч подписчиков в Instagram.
В Париже у пары родился сын, но карьера у форварда не складывалась - за почти четыре с половиной года во Франции Хесе Родригес сыграл за парижан всего в 18 встречах и забил лишь два гола. В 2020 году французский клуб на официальном сайте объявил об уходе испанского нападающего.
Как сообщало издание The Sun, причиной досрочного разрыва контракта явились любовные похождения Хесе, которые стали достоянием общественности благодаря Росио Амар - подруге Ауры Руис. У себя в соцсетях любовница футболиста рассказала об отношениях с Хесе, вплоть до истории их интимной близости в одном из мадридских ночных клубов.
Отношения форварда с Аурой Руис сложно было назвать идеальными. Ещё в 2018 году пара решила разойтись - тогда девушка обвинила футболиста в изменах и наплевательском отношении к их больному сыну, родившемуся недоношенным.
Хесе, в свою очередь, утверждал, что Аура не уделяет должного внимания сыну, постоянно оставляет его своим родителям, пока сама снимается в откровенных реалити-шоу. Родригес даже нашёл необычный способ мести - он потратил несколько тысяч евро на СМС-сообщения, в которых поддерживал соперников Ауры в голосовании на вылет из реалити-шоу. В итоге девушка покинула передачу.
Аура подала в суд за пренебрежение Хесе отцовскими обязанностями. Футболист подал встречный иск за клевету, требуя для девушки тюремного заключения на срок от 3 до 5 лет. Суд признал Ауру виновной, но вынес мягкое наказание - 9 дней исправительных работ. Самое забавное, что Хесе и Аура покинули заседание суда, держась за руки, шокировав всех воссоединением.
Страстная пара ещё множество раз радовала папарацци громкими скандалами, расставаниями и ссорами. Однажды Аура Руис даже пыталась переехать футболиста на автомобиле.
Испанская газета Marca писала, что пара поругалась после концерта на "Гран Канария Арене". О случившемся рассказали свидетели, которые видели хромающего к обочине дороги Хесе, в то время как его девушка уезжала на машине. К счастью, инцидент не закончился травмой.
Пара провела порознь почти два года, но затем снова воссоединилась. Летом 2022-го они поженились, а в январе стало известно, что жена родит футболисту ещё одного ребёнка - второго для Ауры и четвёртого для Родригеса.
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