Фото ⟩ Эстонский политик разбила парк на своем парковочном месте

Лахе заявила в пресс-сообщении, что политики должны своими действиями подавать пример народу. Она добавила, что на этой площади в 19 веке был парк, и он мог бы быть там и сейчас. "Когда мы говорим об охране окружающей среды и климатической политике, неуместно и консервативно работать против этого, ценя автомобильную культуру, которая поддерживает бизнес, связанный с ископаемым топливом", - сказала она.

"В Таллинне достаточно парковочных мест, в том числе в центре города, где могут парковаться как члены Рийгикогу, так и работники канцелярии. Небольшой кампанией я хочу показать, что может быть вместо парковки - приятное городское пространство, где каждый может провести время и которое несет в своих ценностях как защиту окружающей среды, так и здоровый образ жизни", - пояснила Лахе, член фракции Партии реформ в Рийгикогу.