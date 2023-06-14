Красный дуб Рижского автовокзала "переехал"

Работы по пересадке должно было провести SIA Labie koki.

Фото: Paula Čurkste/LETA

Пересадка дерева была необходима, поскольку в Риге реализуется проект интеграции в инфраструктуру центра Риги железнодорожной линии Rail Baltica. В рамках проекта происходит значительная реконструкция транспортной инфраструктуры, которая затронет и область автовокзала.

В 2022 году сообщалось, что дерево мешало строителям железнодорожной ветки и его хотели срубить. Однако в январе было принято решение о пересадке дуба.