Красный дуб Рижского автовокзала "переехал"

В ночь на 14 июня красный дуб должны были перенести и пересадить со временного места у входа на Рижский автовокзал на постоянное на набережной Генерала Радзиня, сообщило агентство LETA.
Работы по пересадке должно было провести SIA Labie koki.
Пересадка дерева была необходима, поскольку в Риге реализуется проект интеграции в инфраструктуру центра Риги железнодорожной линии Rail Baltica. В рамках проекта происходит значительная реконструкция транспортной инфраструктуры, которая затронет и область автовокзала.
В 2022 году сообщалось, что дерево мешало строителям железнодорожной ветки и его хотели срубить. Однако в январе было принято решение о пересадке дуба.
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