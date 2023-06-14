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Красный дуб Рижского автовокзала "переехал"

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Фото: Paula Čurkste/LETA

В ночь на 14 июня красный дуб должны были перенести и пересадить со временного места у входа на Рижский автовокзал на постоянное на набережной Генерала Радзиня, сообщило агентство LETA. 

Работы по пересадке должно было провести SIA Labie koki.

Фото: Paula Čurkste/LETA

Пересадка дерева была необходима, поскольку в Риге реализуется проект интеграции в инфраструктуру центра Риги железнодорожной линии Rail Baltica. В рамках проекта происходит значительная реконструкция транспортной инфраструктуры, которая затронет и область автовокзала.

В 2022 году сообщалось, что дерево мешало строителям железнодорожной ветки и его хотели срубить. Однако в январе было принято решение о пересадке дуба.

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