Нападающий Родриго Аболс рассказал, как его принимали в Швеции после бронзы на ЧМ по хоккею

27-летний Аболс провел последние пять сезонов в составе шведского клуба высшей лиги Orebro, последние два - в качестве капитана.

После окончания сезона Аболс был вынужден перевезти все свои вещи из Эребру в Латвию, а во второй половине лета они переедут в его новый город проживания - Энгельхольм.

Ранее Аболс публично объявил, что подписал трехлетний контракт с Rogle, поскольку Orebro не предложил ему новое соглашение. В первую полную неделю июня нападающий совершил короткий визит в Энгельхольм, чтобы познакомиться с новым местом работы и городом.

"Это было больше как командировка. Съездил, чтобы познакомиться со своими новыми товарищами по команде. С руководством [клуба], с которым я еще не встречался, с тренерами. Это была классная поездка. Я увидел, что это очень классный город. Это удивило меня, потому что я ничего не знал о нем раньше. Оказалось, что это очень классный и семейный город. Мы с женой очень рады", - сказал Аболс в беседе с TVNET.

"Мои товарищи по команде не захотели со мной фотографироваться, но поздравили меня с медалью. Все видели, какая атмосфера была в холле, что происходило на встрече. Все были очень впечатлены тем, что маленькая страна может сделать что-то подобное. Они также видели, как много это значит для нашей страны".

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