Scorpions озвучили продукт, который не должен быть в Таллинне на их столе: что вошло в звездное меню?

Рок-группа Scorpions, которая уже в эту субботу выступит на Таллиннском Певческом поле, попросила эстонских организаторов концерта привезти из Германии виски собственного производства. Звезды хотят устроить на Певческом поле комнату для приема фанатов. Она будет рассчитана на 30 человек.

"Самое удивительное, что участники Scorpions ни при каких обстоятельствах не хотят видеть на своем столе клубнику", - прокомментировал специалист по связям с общественностью на таллиннском концерте Scorpions Рено Хекконенс.

Это условие выделено в меню красным цветом. Оказывается на эту ягоду у "скорпионов" аллергия. "В остальном же участники группы - приверженцы здорового питания, в меню много органических продуктов и много воды", - добавил Хекконенс.

"Нам пришлось импортировать односолодовый виски The SCORPIONS Rock n Roll Star из Германии, поскольку он недоступен на местном рынке, - рассказывает Рено Хекконенс. - В дополнение к специальному виски были также запрошены водка Beluga и пиво Corona. Возможно, не для самих исполнителей, а скорее, для гостей за кулисами".