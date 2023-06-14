Посол США: следует искать возможности говорить с жителями России

Он выразил понимание усилий Латвии по укреплению позиций латышского языка и культуры в стране за счет сокращения коммуникации на русском языке, однако отметил, что посольство США в некоторых случаях продолжает общение на русском языке, так как стремится донести свои позиции до всех аудиторий и всех людей в Латвии.

"Мы не хотим создавать поле для дезинформации. Мы хотим противостоять ей, - подчеркнул Робинсон. - Это моя задача как дипломата - найти способ достучаться до всех слоев латвийского общества и убедиться, что наше послание услышано, что мы передали суть нашей политики. СМИ также должны продолжать адаптироваться и охватывать новые аудитории".

На вопрос о поддержке США ударов Вооружённых сил Украины по территории России посол отметил, что ничего изменилось - Вашингтон не поддерживает такие удары.

"Но в то же время не следует забывать, кто начал эту войну, кто совершает зверства, и это Москва, поэтому только она ответственна за то положение, которое сейчас сложилось. И именно Москва может закончить эту войну прямо сегодня. Для этого даже не нужны сложные процессы вроде переговоров - Москва может просто остановить эту агрессию, к чему мы ее и призываем", - сказал Робинсон.

Посол подчеркнул, что США будут поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо. "Москва должна понять, что не сможет добиться успеха и победить. Совсем недавно мы объявили о новой программе помощи, которая включает в себя дополнительные вооружения и боеприпасы, чтобы Украина могла защищать себя", - добавил Робинсон.