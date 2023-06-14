Посол США: следует искать возможности говорить с жителями России

С момента вторжения России в Украину президент США подчеркивал, что США не выступают против русского народа, который живет в тоталитарном и авторитарном режиме, поэтому нужно находить возможности коммуникации с этими людьми, чтобы рассказать им правду, сказал в интервью агентству LETA посол США в Латвии Кристофер Робинсон.
"Их собственное правительство им лжет. Они должны знать правду о том, что происходит в Украине, как действия президента Владимира Путина стали причиной стратегической катастрофы для Москвы и отбросили развитие страны как минимум на поколение. Как нам донести эту истину до русского народа?" - задал риторический вопрос посол.
В 2018 году, будучи в ранге дипломата, он был выдворен из России.
"В значительной степени потому, что мы критиковали Россию за то, что она делала и делает со своим собственным народом, в том числе за использование запрещенного химического оружия", - пояснил Робинсон.
Он подчеркнул, что именно поэтому считает похвальным, что Латвия приняла у себя российских журналистов. "На мой взгляд, это подтверждает решимость Латвии защищать основные свободы и права человека", - сказал Робинсон.
Посол США категорически осудил угрозы ядерных ударов со стороны России, подчеркнув, что США не изменили своей позиции по этому вопросу.
"Мы по-прежнему поддерживаем многосторонний международный контроль над вооружениями. Как ответственная ядерная держава мы готовы действовать ответственно. Мы не изменили этой позиции. Если Россия хочет вернуться к серьезному диалогу, то мы держим двери открытыми, однако интереса не заметили", - отметил Робинсон.
Он выразил понимание усилий Латвии по укреплению позиций латышского языка и культуры в стране за счет сокращения коммуникации на русском языке, однако отметил, что посольство США в некоторых случаях продолжает общение на русском языке, так как стремится донести свои позиции до всех аудиторий и всех людей в Латвии.
"Мы не хотим создавать поле для дезинформации. Мы хотим противостоять ей, - подчеркнул Робинсон. - Это моя задача как дипломата - найти способ достучаться до всех слоев латвийского общества и убедиться, что наше послание услышано, что мы передали суть нашей политики. СМИ также должны продолжать адаптироваться и охватывать новые аудитории".
На вопрос о поддержке США ударов Вооружённых сил Украины по территории России посол отметил, что ничего изменилось - Вашингтон не поддерживает такие удары.
"Но в то же время не следует забывать, кто начал эту войну, кто совершает зверства, и это Москва, поэтому только она ответственна за то положение, которое сейчас сложилось. И именно Москва может закончить эту войну прямо сегодня. Для этого даже не нужны сложные процессы вроде переговоров - Москва может просто остановить эту агрессию, к чему мы ее и призываем", - сказал Робинсон.
Посол подчеркнул, что США будут поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо. "Москва должна понять, что не сможет добиться успеха и победить. Совсем недавно мы объявили о новой программе помощи, которая включает в себя дополнительные вооружения и боеприпасы, чтобы Украина могла защищать себя", - добавил Робинсон.
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