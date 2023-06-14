В Риге появится фотообъект "Вратарь", прототипом которого стал Шилов

Открытие объекта планируется в 12:00, в мероприятии примут участие обладатели бронзовых медалей Рихард Букартс и Мартиньш Дзиеркалс, а также генеральный секретарь Латвийской хоккейной федерации (LHF) Роберт Плявейс и руководитель оргкомитета чемпионата мира Эдгар Бунцис. Открытие будет вести Айвис Цериньш.

Фотообъект большого формата - хоккейный вратарь - изготовлен из металла, его высота более двух метров, а ширина - три метра. Светодиодные световые линии и другие декоративные элементы встроены в объект дизайна, благодаря чему он сияет в темноте и будет радовать окружающих даже в темное время суток. Проект создан в сотрудничестве с LHF.