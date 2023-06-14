Пассажирка пожаловалась на символ российской агрессии в юрмальском автобусе

На портале TV3 в рубрике "Доска жалоб" программы Bez Tabu читательница Раса разместила жалобу о том, что некоторые водители общественного транспорта в Юрмале плохо владеют латышским языком.
"Я пользуюсь юрмальским общественным транспортом каждый день. Я в шоке, что некоторые водители автобусов не говорят по-латышски", - написала Раса.
Кроме того, женщина заметила, что в одном из автобусов на лобовом стекле размещена игрушка с символом российской агрессии в Украине.
"Но это ничто [плохое знание латышского языка] по сравнению с наклеиванием на внутреннюю сторону лобового стекла символов, поддерживающих войну России против Украины", - возмущается женщина.
"Разрешено ли это со стороны руководства Jūrmalas autobusu satiksme?" - добавляет она.
Женщина также записала номер автобуса.
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