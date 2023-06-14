В автобусе Юрмалы замечен символ российской агрессии в Украине

"Я пользуюсь юрмальским общественным транспортом каждый день. Я в шоке, что некоторые водители автобусов не говорят по-латышски", - написала Раса.

Кроме того, женщина заметила, что в одном из автобусов на лобовом стекле размещена игрушка с символом российской агрессии в Украине.

"Но это ничто [плохое знание латышского языка] по сравнению с наклеиванием на внутреннюю сторону лобового стекла символов, поддерживающих войну России против Украины", - возмущается женщина.

"Разрешено ли это со стороны руководства Jūrmalas autobusu satiksme?" - добавляет она.

Женщина также записала номер автобуса.