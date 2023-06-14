В компании ответили на жалобу пассажирки о символе российской агрессии в юрмальском автобусе

"Я пользуюсь юрмальским общественным транспортом каждый день. Я в шоке, что некоторые водители автобусов не говорят по-латышски", - написала Раса.

Кроме того, женщина заметила, что в одном из автобусов на лобовом стекле размещена игрушка с символом российской агрессии в Украине.

"Но это ничто [плохое знание латышского языка] по сравнению с наклеиванием на внутреннюю сторону лобового стекла символов, поддерживающих войну России против Украины", - возмущается женщина.

"Разрешено ли это со стороны руководства Jūrmalas autobusu satiksme?" - добавляет она.

Раса также записала номер автобуса.

RUS TVNET связался с компанией, которая предоставила свой комментарий.

По словам представителя Jūrmalas autobusu satiksme, компания просмотрела видеозаписи, а также опросила водителей автобусов,

чтобы установить того, кто является владельцем этой игрушки с враждебной символикой.

К сожалению, владельца игрушки найти не удалось.

По мнению компании, конкретную ситуацию, скорее всего, можно объяснить тем, что маленький пассажир мог забыть эту игрушку в автобусе, так как пассажиры часто звонят с просьбой найти потерянную вещь.

После окончания рабочего дня сотрудники доставляют все найденные вещи в хранилище находок компании, где пассажир может получить свое потерянное имущество.

Ответственный сотрудник компании еще раз напомнил водителям автобусов о порядке передачи вещей, оставленных в салонах автобусов.

Также в Jūrmalas autobusu satiksme заявили, что внутренние правила компании строго гласят, что на передней панели или окне автобуса нельзя размещать игрушки или флажки, так как это прежде всего связано с безопасностью на дороге и ухудшением видимости.

Компания выражает благодарность наблюдательному пассажиру.