Что получит Джорджина в случае разрыва с Роналду?

Канал TV Guia выяснил, что живущие вместе с 2016 года влюблённые заключили между собой брачное соглашение, которые вступит в действие в том случае, если пламя любви между ними угаснет.

В контракте записано, что в случае расставания Родригес получит дом в Посуэло‑де‑Аларкон (Испания), кроме того, Роналду будет платить ей ежемесячно 100 000 евро.

Официального подтверждения эта информация, как нетрудно догадаться, не получила, но ясно, что дыма без огня не бывает. Отмечается, что речь идёт только о наличии такого соглашения, а не о том, должно ли оно или может быть в ближайшее время реализовано.

Более того, испанское издание El Nacional ранее писало, что Роналду ежемесячно платит Родригес около 100 000 евро, чтобы она "выполняла свои представительские обязанности и заботилась о детях".

Кроме того, как утверждает португальская программа Noite das Estrelas, Родригес будет юридически являться мамой Евы и Матео, которые родились от суррогатной матери в 2017 году.

Родригес и Роналду познакомились в 2016 году в бутике Gucci в Мадриде, где работала Джорджина. Они вместе воспитывают пятерых детей, но при этом Родригес является биологической матерью только двух из них.