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Видео ⟩ Сильный пожар на Новочеркасской ГРЭС в России

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Пожар
Пожар Фото: Скриншот с Telegram "Дождь"

Горит крыша на шестом энергоблоке, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Об этом пишет "Медуза".

Сообщается, что к тушению привлечены 46 сотрудников МЧС и 15 единиц техники.

Очевидцы рассказывают о звуке взрыва перед пожаром.

При пожаре пострадали три человека. Их сейчас осматривают в медпункте предприятия.

Позднее губернатор Ростовской области Василий Голубев опроверг информацию о взрыве.

"Возможной причиной [пожара] специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ на станции", - сообщил он в Telegram, добавив, что для потребителей в Ростовской области будут введены временные ограничения в поставке электроэнергии.

В результате возгорания работа станции была приостановлена.

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