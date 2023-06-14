Видео ⟩ Сильный пожар на Новочеркасской ГРЭС в России

Горит крыша на шестом энергоблоке, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Об этом пишет "Медуза".
Сообщается, что к тушению привлечены 46 сотрудников МЧС и 15 единиц техники.
Очевидцы рассказывают о звуке взрыва перед пожаром.
При пожаре пострадали три человека. Их сейчас осматривают в медпункте предприятия.
Позднее губернатор Ростовской области Василий Голубев опроверг информацию о взрыве.
"Возможной причиной [пожара] специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ на станции", - сообщил он в Telegram, добавив, что для потребителей в Ростовской области будут введены временные ограничения в поставке электроэнергии.
В результате возгорания работа станции была приостановлена.
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