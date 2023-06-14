Видео ⟩ Сильный пожар на Новочеркасской ГРЭС в России

Сообщается, что к тушению привлечены 46 сотрудников МЧС и 15 единиц техники.

Очевидцы рассказывают о звуке взрыва перед пожаром.

При пожаре пострадали три человека. Их сейчас осматривают в медпункте предприятия.

Позднее губернатор Ростовской области Василий Голубев опроверг информацию о взрыве.

"Возможной причиной [пожара] специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ на станции", - сообщил он в Telegram, добавив, что для потребителей в Ростовской области будут введены временные ограничения в поставке электроэнергии.

В результате возгорания работа станции была приостановлена.