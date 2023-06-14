Кариньш хочет провести общую встречу представителей пяти партий

Об этом премьер-министр заявил в среду после встречи с политиками Нацобъединения.

Глава правительства надеется, что в ходе такого разговора будет достигнута договоренность о совместной работе пяти партий. В зависимости от расписания встреча может состояться на этой или на следующей неделе.

В настоящее время в коалицию входят "Новое Единство", Национальное объединение и ОС, но после президентских выборов, на которых партии коалиции не смогли договориться о поддержке одного кандидата, премьер-министр Кариньш начал переговоры о возможном расширении коалиции с СЗК и "Прогрессивными". ОС и Нацобъединение выступают против расширения коалиции.