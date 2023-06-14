В четверг потеплеет до +29

В четверг, 15 июня, температура воздуха в Латвии составит +25...+29 градусов, местами на побережье - до +20 градусов, прогнозируют синоптики.
Ожидается небольшая облачность, на юго-западе Курземе возможны кратковременный дождь и гроза. Будет дуть слабый и умеренный восточный ветер, на побережье - северный.
В Риге в четверг будет солнечно, слабый восточный ветер в течение дня перейдет в умеренный северный. Воздух прогреется до +26...+27 градусов, у моря на севере города - до +21 градуса.
Галерея: Лето в Риге
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