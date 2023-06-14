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В этом году в Латвию прибыло более 54 000 граждан Украины

rus.tvnet.lv/LETA
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Флаг Украины. Иллюстративное фото
Флаг Украины. Иллюстративное фото Фото: New Africa/Shutterstock

В этом году в Латвию въехало более 54 тысяч граждан Украины - в основном это лица, которые проезжают через Латвию транзитом, возвращаясь в Украину или направляясь в другую страну, сообщили агентству LETA в Министерстве внутренних дел.

Всего гражданам Украины выдано более 48 300 долгосрочных виз и временных видов на жительство.

Персональный код присвоен 48 114 жителям Украины. Всего с начала войны до 12 июня 2023 года Латвию покинуло 23 690 жителей Украины.

В связи с размещением жителей Украины в этот период была оказана помощь всем латвийским самоуправлениям. Помощь оказывалась в сфере социальной поддержки, образования, питания, проживания.

Вопрос размещения украинских беженцев был одной из тем, обсуждавшихся в среду на ежегодных переговорах между Министерством внутренних дел и Латвийским союзом самоуправлений.

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