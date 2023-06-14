Видео ⟩ Нападение на девушку в Верманском саду: полиция просит опознать людей с видеозаписи

9. jūnijā Rīgā, pieturā "Latvijas Universitāte" tika nodarīti miesas bojājumi jaunietei. Saistībā ar notikušo ir uzsākts kriminālprocess. Aicinām aplūkot video novērošanas kameru ierakstā redzamās personas un atpazīšanas gadījumā zvanīt policijai - 25670302, 25737717 vai 110! pic.twitter.com/NXkcdUPSei — Valsts policija (@Valsts_policija) June 14, 2023

По предварительной информации, пострадавшая 9 июня в 23:20 направлялась на автобусную остановку у Латвийского университета, и за ней сзади шли двое молодых людей. Почувствовав угрозу, девушка распылила в их направлении содержимое газового баллончика, однако конфликт накалился, в результате чего пострадавшая получила телесные повреждения.

В связи произошедшим начат уголовный процесс.

Полиция просит посмотреть на видимых на видео молодых людей и отозваться всех, кто может их опознать! Связаться с полицией можно по номерам телефона 25670302, 25737717 или 110!