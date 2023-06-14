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Видео ⟩ Нападение на девушку в Верманском саду: полиция просит опознать людей с видеозаписи

TVNET rus.tvnet.lv
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Фото: Pilt videost

9 июня в Верманском саду произошло нападение на девушку. В связи с произошедшим Государственная полиция опубликовала записи с камер наблюдения и просит отозваться всех, кто может предоставить информацию о видимых на видео молодых людях.

По предварительной информации, пострадавшая 9 июня в 23:20 направлялась на автобусную остановку у Латвийского университета, и за ней сзади шли двое молодых людей. Почувствовав угрозу, девушка распылила в их направлении содержимое газового баллончика, однако конфликт накалился, в результате чего пострадавшая получила телесные повреждения.

В связи произошедшим начат уголовный процесс.

Полиция просит посмотреть на видимых на видео молодых людей и отозваться всех, кто может их опознать! Связаться с полицией можно по номерам телефона 25670302, 25737717 или 110!

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