Главное за 14 июня ⟩ Обсуждение скандального плаката, "сюрприз" в счетах от RNP и поиск избивших девушку в центре Риги

Интересное чтиво:

Новостной сюжет TV3 об очереди за билетами на Праздник песни растрогал многих. Одна старушка со слезами на глазах заявила: "У меня в последний раз в жизни Праздник песни и танца, и я не попаду". Билетов на всех не хватило. Но это история со счастливым концом, поскольку этот сюжет в тот же вечер смотрели Линда и Валтерс Годе.

Компания декораций December Design создала крупноформатный фотообъект в виде хоккейного вратаря, который с четверга, 15 июня, каждый заинтересованный сможет увидеть у памятника Свободы в парке Бастейкалнс. Об этом сообщают представители December Design.

Никакой клубники и точка! Рок-легенда Scorpions продолжает удивлять организаторов таллиннского концерта своими требованиями. Напомним: недавно музыканты попросили предоставить каждому участнику группы по автомобилю класса люкс. Теперь озвучено звездное меню, пишет Limon.ee.

В Эквадоре началось расследование в отношении больницы Мартина Икаса в городе Бабаойо после того, как пожилая женщина, которую медики признали мертвой, начала дышать во время подготовки к ее похоронам, пишет "Медуза".

В заключительной серии второго сезона "Стильного патруля" художник Кашерс вместе со своей командой преобразил коллегу Жанну Дубску. Смотрите, что получилось в результате!