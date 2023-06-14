Очередной жаркий день в Латвии подходит к концу. Лето продолжается, продолжают происходить и достойные вашего внимания события. Чтобы вы ничего не упустили, рассказываем о самом главном за среду, 14 июня.
Главное за 14 июня ⟩ Обсуждение скандального плаката, "сюрприз" в счетах от RNP и поиск избивших девушку в центре Риги
Новости Латвии:
В социальных сетях не утихают дискуссии вокруг плаката украинского художника в Латвийской национальной библиотеке, министр земледелия Дидзис Шмитс ("Объединенный список") предлагает закрыть торговые центры по воскресеньям, и совсем скоро новый президент Латвии Эдгар Ринкевич вступит в свою должность. На этот раз в эфире "Кто вам платит?" обсудим самые заметные новости последней недели.
Шок, растерянность и недоумение - такие чувства овладели некоторыми рижанами, когда они получили счета за май. Самые активные жители поспешили поделиться своим возмущением в социальных сетях. RUS TVNET разбирался в ситуации.
Сегодня Рижская дума поддержала реализацию в этом году проекта реконструкции и благоустройства парка Узварас.
9 июня в Верманском саду произошло нападение на девушку. В связи с произошедшим Государственная полиция опубликовала записи с камер наблюдения и просит отозваться всех, кто может предоставить информацию о видимых на видео молодых людях.
Структура по реагированию на инциденты в сфере информационной безопасности Cert.lv предупреждает людей об СМС-сообщениях, рассылаемых мошенниками.
Государственная полиция сообщает, что ушедшая ночью из Центра социальной опеки и реабилитации в Озолниеки пенсионерка найдена мертвой.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") предлагает провести общую встречу представителей "Нового Единства", Национального объединения, "Объединенного списка" (ОС), Союза зеленых и крестьян (СЗК) и партии "Прогрессивные".
В четверг, 15 июня, стартует турнир по пляжному волейболу мирового уровня Beach Pro Tour Challenge Jūrmala, который будет проходить на протяжении четырех дней. До вечера воскресенья состоятся 128 захватывающих матчей, в которых будут соревноваться спортсмены из 32 стран, в том числе восемь латвийских дуэтов, информируют организаторы турнира.
На портале TV3 в рубрике "Доска жалоб" программы Bez Tabu читательница Раса разместила жалобу о том, что некоторые водители общественного транспорта в Юрмале плохо владеют латышским языком.
Подростки на скутерах вырвали телефон из рук женщины в центре Риги. После чего они опубликовали пост в социальных сетях. Полиция завела уголовное дело. Об этом сообщает Rus.Lsm.lv.
В Саласпилсе во вторник, 13 июня, на трассе образовалась большая пробка, поскольку дорога, соединяющая Ригу и Даугавпилс, была закрыта в обоих направлениях. Причина - загорелся перевозчик топлива союзников, сообщает программа Degpunktā.
В ночь на 14 июня красный дуб с Рижского автовокзала перенесли и пересадили на новое место - на набережной Генерала Радзиня, сообщило агентство LETA.
В среду, 14 июня, государственные должностные лица приняли участие в церемонии возложения венков в память о жертвах коммунистического геноцида у памятного мемориала Vēstures taktīla Музея оккупации Латвии.
За рубежом:
России стоит нанести превентивный ядерный удар по странам Евросоюза, заявил приближенный к Кремлю политолог и один из наиболее влиятельных российских внешнеполитических экспертов Сергей Караганов.
Депутат Госдумы Адам Делимханов "был ранен, но он жив", сообщает Русская служба BBC со ссылкой на кремлевские пропагандистские каналы.
После взрыва Каховской ГЭС на обмелевших берегах были обнаружены современные зенитные ракеты и несколько видов оружия времен Второй мировой войны, когда советские и нацистские войска воевали в Украине, сообщает Business Insider.
Если Венгрия хочет получить оружие от США, то Будапешт должен дать зеленый свет Швеции на вступление в НАТО. Сейчас США по инициативе председателя комитета Сената США по международным отношениям Джеймса Риша заблокировали продажу Венгрии оружия на сумму 735 миллионов долларов.
Горит крыша на шестом энергоблоке, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Об этом пишет "Медуза".
Минобороны России опубликовало видео, в котором утверждается, что российская армия захватила танки Leopard и боевые машины Bradley. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
На границах Беларуси с Россией, Польшей и Литвой - усиленные проверки. Выборочно опрашивают люди в штатском, проверяют телефоны, иностранные ВНЖ. Как себя вести?
В результате ночных ударов по Одессе одна из ракет попала в складское помещение. Погибли три человека и семеро получили ранения, сообщает Русская служба BBC со ссылкой на оперативное командование "Юг" ВСУ.
Интересное чтиво:
Новостной сюжет TV3 об очереди за билетами на Праздник песни растрогал многих. Одна старушка со слезами на глазах заявила: "У меня в последний раз в жизни Праздник песни и танца, и я не попаду". Билетов на всех не хватило. Но это история со счастливым концом, поскольку этот сюжет в тот же вечер смотрели Линда и Валтерс Годе.
Компания декораций December Design создала крупноформатный фотообъект в виде хоккейного вратаря, который с четверга, 15 июня, каждый заинтересованный сможет увидеть у памятника Свободы в парке Бастейкалнс. Об этом сообщают представители December Design.
Никакой клубники и точка! Рок-легенда Scorpions продолжает удивлять организаторов таллиннского концерта своими требованиями. Напомним: недавно музыканты попросили предоставить каждому участнику группы по автомобилю класса люкс. Теперь озвучено звездное меню, пишет Limon.ee.
В Эквадоре началось расследование в отношении больницы Мартина Икаса в городе Бабаойо после того, как пожилая женщина, которую медики признали мертвой, начала дышать во время подготовки к ее похоронам, пишет "Медуза".
В заключительной серии второго сезона "Стильного патруля" художник Кашерс вместе со своей командой преобразил коллегу Жанну Дубску. Смотрите, что получилось в результате!
В начале прошлой недели нападающий сборной Латвии по хоккею Родриго Аболс провел несколько дней в Энгельхольме, где находится его новый клуб Rogle, и там не обошлось без вопросов о выдающемся выступлении команды на чемпионате мира.
Наступило долгожданное лето. Пришла пора отпусков и отдыха на природе. Оказывается, совсем не обязательно уезжать за новыми впечатлениями за пределы нашей страны. Рассказываем о необычных местах для ночлега в Латвии.
12 июня на 87-м году жизни скончался бывший премьер Италии Сильвио Берлускони. Можно по-разному относиться к его политической карьере, но в гигантской харизме политику отказать было бы глупо. Автозагар, молодые (иногда даже слишком) девушки, поездки в оккупированный Крым и страсть к деньгам и футболу. Таким его запомнит мир.
Демократия в мире идет на убыль, а авторитаризм - на подъем. Какие шаги предпринимает ЕС для защиты демократии и ее ценностей? Получит ли Украина приглашение присоединиться к альянсу во время саммита НАТО в Вильнюсе? Каким должен быть президент Латвии в сегодняшнем меняющемся мире и является ли Эдгар Ринкевич правильным человеком в правильное время? Онлайн-журнал KLIK искал ответы на эти и другие вопросы во время встречи с депутатом Европарламента Сандрой Калниете.
"Мне кажется, что любой человек в рамках своих возможностей может петь", - уверена латвийская певица, композитор, педагог и продюсер Лиера Штейн. За 20 лет творческой карьеры она убедилась в том, что упорство и работоспособность - это главные секреты для достижения мечты.
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