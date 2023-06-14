"Изматывающая война, цена которой будет высокой". Как на Западе оценивают наступление Украины

"Не нужно недооценивать то, насколько все это трудно, - отмечает он. - Они наступают на хорошо подготовленную линию обороны, которую россияне обустраивали несколько месяцев".

По словам чиновника, Россия при этом не обязательно несет большие потери, потому что россияне сами решают, когда им отступать.

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В любом случае пока слишком рано делать какие-либо выводы об общем успехе украинского наступления, говорит западный чиновник. Он отмечает, что до момента, когда такие оценки появятся, может пройти около трех месяцев.

По мнению чиновника, наступление будет и дальше сопровождаться медленным, но движением вперед.

"У кого-то может быть и были очень смелые мечты о том, что россияне просто начнут разбегаться, а украинцы пройдут через их оборонительные линии на всех парах. Это, конечно, может произойти, но реальность есть реальность. Здесь мы такого не увидим", - говорит он.

Наш собеседник отверг предположения, что украинское контрнаступление будет настолько успешным, что заставит Россию уже в течение нескольких месяцев согласиться на мирные переговоры.