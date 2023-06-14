Советником Ринкевича по национальной безопасности будет Айвар Пуриньш

Учитывая тот факт, что Пуриньшу необходимо закончить начатые дела и переехать из Брюсселя в Ригу, он приступит к работе в августе.

Как сообщалось, Ринкевич решил возложить обязанности руководителя бюро президента на бывшего парламентского секретаря Министерства иностранных дел Гунду Рейре, а советником нового президента по вопросам коммуникации станет Мартиньш Дрегерис, который и в настоящее время является советником Ринкевича.

Срок полномочий Ринкевича начнется 8 июля.