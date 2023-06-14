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Ожидаются значительные изменения приема в вузы

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Латвийский университет
Латвийский университет Фото: Shutterstock

В связи с тем, что в этом году выпускники 12-х классов сдают экзамены на разных уровнях сложности, изменится и порядок приема в вузы, сообщает Латвийское телевидение.

В дальнейшем в вузах результаты централизованных экзаменов будут оцениваться согласно уровню, на котором они сдаются. К оптимальному уровню сложности экзамена будет применяться более низкий коэффициент, а к более высокому – более высокое значение.

"Я считаю, что это решение справедливо к абитуриентам", - сказала Латвийскому телевидению глава Государственного центра содержания образования Лиене Вороненко. Однако, многие родители и подростки недоумевают по поводу новой шкалы оценки.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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