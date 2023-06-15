"Велели не бриться "внизу": шведским футболисткам пришлось доказывать, что они - женщины

38-летняя Фишер в декабре прошлого года оставила спорт после 24-летней карьеры. В своей книге бывшая защитница описала унижения, которые пришлось пережить ей и другим футболисткам шведской сборной перед финалом чемпионата мира 2011 года в Германии.

Тогда женщинам-футболистам приходилось проходить процедуру проверки пола, поскольку футбольные федерации Нигерии, ЮАР и Ганы настаивали на том, что за сборную Экваториальной Гвинеи играли мужчины.

В своей книге Фишер рассказывает о мыслях, сопровождавших это гендерное обследование.

"Нам велели "там внизу" не бриться и сказали, что в ближайшие дни мы должны будем показать врачам свои гениталии. Никто не понял требования не бриться, но мы сделали то, что нам сказали. Правда, пришлось задуматься: "Как мы дошли до этого? Почему нас вынуждают это делать? Может, стоило отказаться", - написала Фишер.

Чемпионат мира - одно из, если не самое важное соревнование в карьере профессионального футболиста, поэтому, как призналась Фишер, спортсменки боялись, что предъявление претензий может поставить под угрозу их место в команде.

В интервью шведской газете Aftonbladet Фишер более подробно описала унизительную процедуру. "Пришлось быстро снять шорты и трусы. Физиотерапевт посмотрела, махнула стоявшему в дверях врачу. Врач сделал отметку в документах и ​​пошел стучать в соседнюю дверь. Когда всех футболисток осмотрели, то есть мы все показали свои гениталии, врач подписал документ, подтверждающий, что в сборной Швеции играют только женщины", - вспомнила Фишер.

Бывшая футболистка заявила, что обстановка в сборной Швеции в целом безопасная, но такое обследование все же показалось ей странным.

Международная ассоциация футбольных федераций (FIFA) объявила, что недавние заявления Фишер не остались незамеченными.