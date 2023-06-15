Заканчивается очередной рабочий день. Он принес не только жаркую погоду, но и множество новостей. В традиционной ежедневной подборке RUS TVNET рассказывает о самом главном за четверг, 15 июня.
Главное за 15 июня ⟩ Требование отставки NEPLP, кому достается пенсия умершего и очереди в Lidl нового формата
Новости Латвии:
Семь латвийских неправительственных организаций, оказывающих поддержку СМИ, в совместном заявлении спикеру Сейма и председателю Комиссии по правам человека и общественным делам выражают недоверие нынешнему составу Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) и требуют от Сейма отозвать совет, считая, что он систематически превышает свои полномочия и ограничивает работу независимых СМИ в Латвии.
Обидеться на фанерный плакат величиной 60х60 см может каждый. Куда сложнее оказалось разобраться - в чем суть происходящего и насколько нужно накладывать местный контекст на работы украинских художников на выставке, посвященной войне в Украине.
В целях сокращения теневой экономики в строительной сфере, которая в прошлом году уже достигла 34,5%, под эгидой Минэкономики внесено несколько предложений, цель которых - искоренить теневую экономику как на крупных, так и на мелких объектах, сообщает LSM. Проверке подвергнется и строительство, и ремонт частных домов.
В четверг, 15 июня, Сейм отклонил проект решения о выражении недоверия премьер-министру Кришьянису Кариньшу, поданный оппозиционными партиями "Латвия на первом месте" (ЛПМ) и "Стабильности!".
Сегодня, 15 июня, в 7:30 в Риге, на улице Калнциема, 38, открылся уже двадцать четвертый магазин Lidl в Латвии. Он занимает два этажа - часть парковочных мест находится под зданием. Архитектурное решение разработано с учетом индустриального наследия этого района, чтобы магазин гармонично вписался в застройку квартала. В строительство здания, оснащение помещений, модернизацию транспортной инфраструктуры и озеленение прилегающей территории инвестировано почти 13 миллионов евро, сообщили RUS TVNET в компании.
Более 1300 пользователей Facebook поделились публикацией, в которой говорится, что после смерти умершего накопленная пенсия переходит в собственность государства. В этом посте пропущен важный контекст, поскольку в случае смерти лица до достижения пенсионного возраста есть возможность оставить часть накопленной пенсии в наследство другому лицу.
За рубежом:
ВСУ продолжают борьбу против российской армии. На этот раз военнослужащим Украины удалось уничтожить важную цель, которая могла создать достаточно большие проблемы на фронте - комплекс радиоэлектронной борьбы РП-377ЛА "Лорандит".
Вооруженные силы Украины продолжают контратаки как минимум по трем направлениям, и в среду, 14 июня, они были успешными, говорится в последнем обзоре ситуации на фронте в Украине Института изучения войны США (ISW).
В полицейском изоляторе в российском городе Ростов-на-Дону скончался 40-летний антивоенный активист Анатолий Березиков, сообщает проект по выявлению политзаключенных "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката мужчины Ирину Гак.
На Петербургском международном экономическом форуме представили нейросеть "Жириновский". Как сообщает ЛДПР, нейросеть обучалась на выступлениях, высказываниях и "научных трудах" политика Владимира Жириновского, умершего в 2022 году.
Интересное чтиво:
"Он пиарится на моем имени", - комментирует порталу RUS TVNET латвийский инфлюенсер Яна Брук высказывания своего экс-возлюбленного Давида Круминьша в эфире шоу Андриса Кивича. Она уверена, что если бы не она, то их пара не дошла бы до финала и не победила в Mīla kemperī.
14 июня в Риге выступили осудившие войну в Украине и покинувшие родину российские актеры Дмитрий Назаров и его супруга Ольга Васильева, ныне проживающие во Франции.
Боксер Кристап Зутис принял важное решение и сделал предложение своей возлюбленной Элине Пакалне.
Недавно эксперт по путешествиям, телеведущая и продюсер Елена Грицук открыла летний сезон путешествий в тревел-шоу "Едем К Вам" на телеканале ТВ3+. Своими впечатлениями от поездок в Узбекистан, Дубай и на один из самых маленьких островов Канарского архипелага, а также красочными фото Елена поделилась с RUS TVNET.
В начале июня в Рижском национальном зоопарке у мамочки-верблюда Лейлы родился малыш, сообщили в зоопарке.
Компания декораций December Design создала крупноформатный фотообъект в виде хоккейного вратаря, который с четверга, 15 июня, каждый заинтересованный может увидеть у памятника Свободы в парке Бастейкалнс. Об этом сообщают представители December Design.
Правда ли, что после смерти пенсия достается государству?
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