Главное за 15 июня ⟩ Требование отставки NEPLP, кому достается пенсия умершего и очереди в Lidl нового формата

Интересное чтиво:

"Он пиарится на моем имени", - комментирует порталу RUS TVNET латвийский инфлюенсер Яна Брук высказывания своего экс-возлюбленного Давида Круминьша в эфире шоу Андриса Кивича. Она уверена, что если бы не она, то их пара не дошла бы до финала и не победила в Mīla kemperī.

14 июня в Риге выступили осудившие войну в Украине и покинувшие родину российские актеры Дмитрий Назаров и его супруга Ольга Васильева, ныне проживающие во Франции.

Боксер Кристап Зутис принял важное решение и сделал предложение своей возлюбленной Элине Пакалне.

Недавно эксперт по путешествиям, телеведущая и продюсер Елена Грицук открыла летний сезон путешествий в тревел-шоу "Едем К Вам" на телеканале ТВ3+. Своими впечатлениями от поездок в Узбекистан, Дубай и на один из самых маленьких островов Канарского архипелага, а также красочными фото Елена поделилась с RUS TVNET.

В начале июня в Рижском национальном зоопарке у мамочки-верблюда Лейлы родился малыш, сообщили в зоопарке.

Компания декораций December Design создала крупноформатный фотообъект в виде хоккейного вратаря, который с четверга, 15 июня, каждый заинтересованный может увидеть у памятника Свободы в парке Бастейкалнс. Об этом сообщают представители December Design.

Правда ли, что после смерти пенсия достается государству?