"Возраст не имеет значения": Иева Бранте о том, как познакомилась со своим возлюбленным

Как известно, Бранте в начале этого года подтвердила, что ее возлюбленный - учитель танцев, а также лектор по математике в Латвийском университете Марис Гунарс Дзенис. Они познакомились на вечеринке в танцевальной школе.

"Возраст действительно не имеет значения. Зрелость, мудрость, опыт имеют значение. Возраст не имеет к этому никакого отношения! Я знаю так много взрослых людей, которые до сих пор не могут принимать решения отдельно от своей матери, не могут придумать, что им надеть, что съесть, не знают, как позаботиться о себе. И я знаю молодых, активных, интересных мужчин, которые готовы взять на себя ответственность, заботиться, действовать", - говорит Иева Бранте.

"Ни Марис, ни я ничего не думали и не планировали. Мы просто танцевали", - отмечает она и подчеркивает, что "станцевались" очень быстро и легко.

"Это уровень ощущения, что это твой человек. В жизни есть вещи, которые невозможно спланировать", - говорит Бранте о встрече с любимым и добавляет, что именно она первой призналась в своих чувствах.

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