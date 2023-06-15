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Видео ⟩ В Елгавском крае на площади пять гектаров горит лес

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Пожар в лесу
Пожар в лесу Фото: Valsts meža dienests

В Валгундской волости Елгавского края тушат лесной пожар площадью не менее пяти гектаров, говорится в сообщении Государственной службы леса (VMD) в Twitter.

Государственная служба леса информирует, что к работам по тушению привлечены силы VMD, Latvijas Valsts meži, Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) и предприниматели с тяжелой техникой.

Представители VMD указали, что огонь в настоящее время еще не локализован, так как сухость и ветер затрудняют тушение и ускоряют его распространение.

При этом в службе уточнили, что в первой половине дня в работах по тушению участвовали 18 пожарных, но в настоящее время вызываются дополнительные силы.

VMD осуществляет надзор за соблюдением нормативных правовых актов в области лесного хозяйства, охоты и охраны природы, а также осуществляет охрану лесов от пожаров. Миссия VMD - заботиться об ответственном использовании и сохранении лесов для будущих поколений.

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