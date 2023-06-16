Баскетболистки сборной Латвии обыграли Испанию на старте чемпионата Европы

В своём первом матче латвийские баскетболистки обыграли Испанию, которая считается одной из фавориток турнира. Матч прошёл в Тель-Авиве и завершился со счётом 67:63 (17:15, 20:13, 18:19, 12:16) в пользу латвийской сборной.

Самой результативной в составе латвийской сборной стала Анете Штейнберга, которая заработала 22 очка. Ещё 17 очков в копилку сборной Латвии принесла Кития Лакса. В составе сборной Испании самой результативной стала Лаура Гила - 20 очков.

Сборная Латвии на чемпионате Европы представлена в группе "А" вместе с командами Испании, Черногории и Греции. Днём сборная Черногории обыграла Грецию со счётом 74:69 (18:23, 23:11, 19:15, 14:20).

В следующих матчах сборная Латвии сыграет с Грецией (16 июня, 18:15) и с Черногорией (18 июня, 12:15).

Всего в турнире принимает участие 16 команд, разделённых на четыре подгруппы. Лучшая команда из каждой подгруппы выйдет в четвертьфинал, а занявшие второе и третье места сыграют раунд плей-офф и поборются за попадание в топ-8.

Лучшее достижение женской сборной Латвии в истории - 4-е место, которое было завоёвано в 2007 году в Италии.

Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин пройдёт с 15 по 25 июня.