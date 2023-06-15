За угрозы и преследование теперь будут наказывать строже

Сейм в четверг, 15 июня, утвердил в окончательном чтении поправки к Уголовному закону, ужесточающие наказания за угрозы и преследование.
В настоящее время закон предусматривает наказания за угрозы совершить убийство или причинить тяжкие телесные повреждения, если есть основания опасаться, что угроза может быть выполнена, а также за неоднократную или длительную слежку, наблюдение, угрозы или нежелательное общение с человеком, если у него есть основания опасаться за свою безопасность и безопасность родственников.
Эти преступления наказываются временным лишением свободы, пробационным надзором, общественными работами или штрафом.
По предложению министра юстиции Инесе Либини-Эгнере, за те же действия, если они совершены в отношении лица, с которым виновный состоит в родстве первой или второй степени, в отношении супруга или бывшего супруга, в отношении лица, с которым виновный состоит или состоял в постоянных отношениях, или в отношении лица, с которым виновный ведет совместное хозяйство,
максимальное наказание составит три года заключения. Если близких отношений нет, то максимальный срок тюремного заключения за угрозы и преследование составит один год.
Также увеличено до трех лет максимальное лишение свободы за невыполнение предписания о защите от насилия.
Как указало подавшее поправки "Новое Единство", изменения в законе обеспечат более эффективный уголовный процесс, так как позволят применять специальные следственные действия при расследовании соответствующих преступлений и содержать подозреваемых и обвиняемых под стражей до девяти месяцев, из которых лицо может находиться в предварительном заключении до четырех месяцев.
Также сегодня в окончательном чтении приняты поправки к Уголовно-процессуальному закону, предложенные юридической комиссией, первоначальный вариант которых внес Союз зеленых и крестьян, с дополнениями, предложенными министром внутренних дел Марисом Кучинскисом.
После внесения изменений с учетом уже существующих положений закон будет предусматривать, что пять видов уголовных процессов будут приоритетными по обеспечению разумных сроков рассмотрения.
Это уголовные процессы, в рамках которых применена мера пресечения в виде лишения свободы, процессы, связанные с насилием или его угрозами, совершенными лицом в отношении несовершеннолетней жертвы, которая находится в материальной или иной зависимости от него, или родственником, бывшим супругом или лицом, с которым жертва находится или находилась в постоянных отношениях.
Также приоритетными будут уголовные процессы о преступлениях против нравственности и половой неприкосновенности, совершенных в отношении несовершеннолетнего, процессы, в которых фигурирует лицо, находящееся под особой защитой, или государственное должностное лицо, занимающее ответственное положение.
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