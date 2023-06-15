За угрозы и преследование теперь будут наказывать строже

Как указало подавшее поправки "Новое Единство", изменения в законе обеспечат более эффективный уголовный процесс, так как позволят применять специальные следственные действия при расследовании соответствующих преступлений и содержать подозреваемых и обвиняемых под стражей до девяти месяцев, из которых лицо может находиться в предварительном заключении до четырех месяцев.

Также сегодня в окончательном чтении приняты поправки к Уголовно-процессуальному закону, предложенные юридической комиссией, первоначальный вариант которых внес Союз зеленых и крестьян, с дополнениями, предложенными министром внутренних дел Марисом Кучинскисом.

После внесения изменений с учетом уже существующих положений закон будет предусматривать, что пять видов уголовных процессов будут приоритетными по обеспечению разумных сроков рассмотрения.

Это уголовные процессы, в рамках которых применена мера пресечения в виде лишения свободы, процессы, связанные с насилием или его угрозами, совершенными лицом в отношении несовершеннолетней жертвы, которая находится в материальной или иной зависимости от него, или родственником, бывшим супругом или лицом, с которым жертва находится или находилась в постоянных отношениях.

Также приоритетными будут уголовные процессы о преступлениях против нравственности и половой неприкосновенности, совершенных в отношении несовершеннолетнего, процессы, в которых фигурирует лицо, находящееся под особой защитой, или государственное должностное лицо, занимающее ответственное положение.