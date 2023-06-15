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Полиция ищет мужчину на фотографии

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Полиция ищет мужчину
Полиция ищет мужчину Фото: Valsts policija

Сотрудники Государственной полиции просят помощи в установлении личности лица, изображенного на фотографии.

Государственная полиция призывает осмотреть изображенного на фото человека и, если в вашем распоряжении имеется любая информация, которая поспособствует выяснению его личности и местонахождения, просит сообщить об этом, позвонив по номеру телефона 110 или 29323527.

Также полиция призывает отозваться самого человека на фотографии.

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