Резня в Анси: нападавшего перевели в психиатрическую больницу

Абдалмасих Х. был обвинен в покушении на убийство после нападения, которое произошло на игровой площадке в парке.

Нападавший, который является сирийским беженцем и проживает в Европе последние 10 лет, прошел две психиатрические экспертизы, находясь под стражей в полиции. По словам двух источников, в среду, 14 июня, он был переведен в психиатрическую больницу недалеко от Лиона.

Сам он отказался общаться с властями, а официальные лица, исключая террористический мотив, не установили причину нападения.

Дети в возрасте от 22 месяцев до трех лет, получившие ножевые ранения, были первоначально госпитализированы в тяжелом состоянии. Один из взрослых был серьезно ранен, а второй получил легкие ранения. Жизни пострадавших сейчас ничего не угрожает.

Нападавший, чей брак с гражданкой Швеции был недавно расторгнут, прожил в Швеции 10 лет, где в апреле ему был предоставлен статус беженца, сообщили агентству AFP источники в силовых структурах и его бывшая жена.

Не имея возможности получить шведское гражданство, он покинул страну и попросил убежища в Швейцарии, Италии и Франции. За несколько дней до теракта его ходатайство о предоставлении убежища во Франции было отклонено, поскольку он уже получил статус беженца в Швеции.

Сообщается, что в момент нападения мужчина не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.