Специалист рассказал, почему не стоит покупать разрезанные арбузы

Влажность, сахар и тепло - это условия для усиленного размножения микроорганизмов. Терапевт по питанию Александра Гаген предупреждает, что покупать нарезанный арбуз, а тем более, на улице - рискованно.

Александра Гаген Фото: Из личного архива

"Нарезанный арбуз под лучами солнца и при жаркой погоде, особенно под пленкой, довольно быстро может начать бродить и превратиться в опасный продукт. Его мякоть содержит фруктозу и сахарозу, которые очень любимы различными бактериями, а под пленкой и при воздействии тепла создается благоприятная среда для их активного размножения", - объясняет специалист.

С началом лета арбузы можно найти повсеместно - как в супермаркетах, так и на рынках. Александра Гаген отмечает, что это действительно очень полезный продукт - мякоть арбуза почти на девяносто процентов состоит из воды, содержит витамин С, растительные пигменты, аминокислоты, различные витамины и минеральные вещества. Дополнительную ценность арбузу придает пигмент ликопен, обладающий способностью уменьшать образование тромбов и имеющий противовоспалительный эффект.