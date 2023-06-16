Видео ⟩ На Линэзерсе пьяный мужчина оголился на глазах у женщин и детей

На место происшествия незамедлительно отправилась муниципальная полиция, которая, прибыв на территорию Линэзерса, встретила встревоженных звонивших.

Добравшись до мужчины, который шокировал находящихся вокруг женщин и детей, стражам порядка было сложно получить объяснения его действий, так как опьянение взяло верх.

Мужчина не чувствовал себя виноватым, однако пообещал подобные действия не повторять. Впрочем, это не спасло его от поездки в участок.

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