Хэмилтон хочет значительной прибавки к зарплате

Глава команды Тот Вольф в интервью CNBC высказался, что переговоры о новом договоре приближаются к заключительной фазе. О продлении договора, скорее всего, будет сообщено на следующей неделе, но в конце недели пройдет розыгрыш Grand Prix Канады.

Прозвучала информация, что Хэмилтон хочет прибавку к зарплате в размере 20 миллионов евро.

"Он - самая важная персона в этом виде спорта. Он важная фигура не только за рулем, но и за его приделами. Нам нужно удерживать его в этом виде спорта по возможности дольше", - заявил о семикратном чемпионе мира Вольф.

Водительские навыки и рыночная стоимость такой мировой суперзвезды, как Хэмилтон, повышают его цену. Руководитель программы по развитию команды Red Bull Хельмут Марко рассказал, что в данный момент самым оплачиваемым пилотом F-1 считается Макс Верстапен.

Считается, что нидерландец зарабатывает за сезон более 50 миллионов евро. Хэмилтон с доходами в размере около 30 миллионов евро занимает в списке наиболее зарабатывающих пилотов второе место.

Командам "Формулы-1" для сезона необходимо примерно 143 миллиона евро. В бюджет не включены зарплаты спортсменов, поэтому требование Хэмилтона о повышении зарплаты проблем для Mercedes, скорее всего, не доставит.

В чемпионате "Формулы-1" в 2022 год второй раз подряд победил Верстапен.