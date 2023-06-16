От должности могут быть отстранены два должностных лица департамента сообщения Рижской думы

На время проверки от должностей могут быть отстранены два сотрудника департамента сообщения Рижской думы, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.
На основании сообщения информатора о предполагаемых нарушениях от должностей могут быть отстранены и. о. директора департамента Янис Вайводс и руководитель управления дорожной инфраструктуры Андрей Уртанс.
По имеющейся у агентства LETA информации, такое решение может быть связано с предполагаемыми нарушениями в организации ремонта дорог.
Как сообщалось, Рижская дума решила преобразовать департамент сообщения в департамент внешнего пространства и мобильности.
Новый департамент создается для обеспечения эффективного сотрудничества между учреждениями Рижской думы при организации обслуживания, проектирования и строительства объектов дорожной инфраструктуры, а также для предотвращения дублирования функций между учреждениями.
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