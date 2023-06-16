От должности могут быть отстранены два должностных лица департамента сообщения Рижской думы

На основании сообщения информатора о предполагаемых нарушениях от должностей могут быть отстранены и. о. директора департамента Янис Вайводс и руководитель управления дорожной инфраструктуры Андрей Уртанс.

По имеющейся у агентства LETA информации, такое решение может быть связано с предполагаемыми нарушениями в организации ремонта дорог.

Как сообщалось, Рижская дума решила преобразовать департамент сообщения в департамент внешнего пространства и мобильности.

Новый департамент создается для обеспечения эффективного сотрудничества между учреждениями Рижской думы при организации обслуживания, проектирования и строительства объектов дорожной инфраструктуры, а также для предотвращения дублирования функций между учреждениями.