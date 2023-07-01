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Денис Смирнов - пиво в раздевалке, возложение цветов у посольств, эмоции после бронзы

rus.tvnet.lv Саша Пилат
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Новым гостем программы "Мне только спросить" стал латвийский хоккеист Денис Смирнов, который в минувшем сезоне стал чемпионом Швейцарии, а затем вместе с национальной командой завоевал историческую бронзу на чемпионате мира.

Сегодня в выпуске:

  • Почему у сборной не было командного ужина?
  • Пиво в раздевалке и празднование бронзы
  • Кто купался в ледяном озере Тампере?
  • Спортсмены не умеют пить?
  • Мешала ли поддержка болельщиков?
  • Самый запоминающийся матч на турнире
  • О хейтерах и "внезапных болельщиках" сборной
  • О возложении цветов к посольствам
  • Об отсутствии сборной России на турнире
  • Кто лучший игрок сборной Латвии?
  • Сборная Латвии могла прыгнуть выше третьего места?
  • Почему у сборной Латвии до этого не получалось?
  • Планка поднята высоко. Чего ждать через год?
  • Про эмоции в самолёте, пролетая над Ригой
  • Швейцария - это страна для пенсионеров?
  • Про мечту о НХЛ

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