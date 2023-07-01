Денис Смирнов - пиво в раздевалке, возложение цветов у посольств, эмоции после бронзы

Новым гостем программы "Мне только спросить" стал латвийский хоккеист Денис Смирнов, который в минувшем сезоне стал чемпионом Швейцарии, а затем вместе с национальной командой завоевал историческую бронзу на чемпионате мира.
Сегодня в выпуске:
- Почему у сборной не было командного ужина?
- Пиво в раздевалке и празднование бронзы
- Кто купался в ледяном озере Тампере?
- Спортсмены не умеют пить?
- Мешала ли поддержка болельщиков?
- Самый запоминающийся матч на турнире
- О хейтерах и "внезапных болельщиках" сборной
- О возложении цветов к посольствам
- Об отсутствии сборной России на турнире
- Кто лучший игрок сборной Латвии?
- Сборная Латвии могла прыгнуть выше третьего места?
- Почему у сборной Латвии до этого не получалось?
- Планка поднята высоко. Чего ждать через год?
- Про эмоции в самолёте, пролетая над Ригой
- Швейцария - это страна для пенсионеров?
- Про мечту о НХЛ
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!