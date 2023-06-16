Нет, в Латвии в результате взрыва мины не погиб ребенок

На платформе TikTok анонимный профиль сообщил, что в Латвии якобы при взрыве мины НАТО погиб 12-летний мальчик. В другом видео рассказывается, что родители ребенка оштрафованы на 12 тысяч евро за разглашение произошедшего. Однако это ложь, такого случая в Латвии не было. Re:Check не удалось найти этому ни одного подтверждения, происшествие отрицает и Министерство обороны.
Примерно 179 тысяч человек увидели опубликованное 13 июня в TikTok видео с текстом на русском языке:
"12-летний мальчик подорвался на натовской мине, гуляя с собакой. Инцидент произошел между Адажи и Гаркалне. Министерство обороны отказывается комментировать происходящее. Ранее стало известно, что там проходили учения США, направленные против России. 12-летнего подростка с собакой породы хаски спасти не удалось... Официальным СМИ запрещают об этом рассказывать!".
Появилась в соцсетях и другая запись в похожем стиле, в которой говорится:
"Родителей 12-летнего мальчика, взорвавшегося на американской мине в Латвии, оштрафовали на 12 000 евро за то, что они распространили военную тайну об этом случае".
Однако это неправда. С 12 по 22 июня на полигоне в Адажи проходят военные учения. Однако Re:Check не удалось найти ни одного другого источника информации об этом событии. Маловероятно, что о таком событии можно было умолчать. Министерство обороны в электронной переписке с Re:Check также отрицает, что такой случай произошел.
"Это тенденциозная попытка при помощи дезинформации и фейковых новостей дискредитировать репутацию Национальных вооруженных сил и наших союзников по НАТО", - указал глава отдела по работе с прессой Минобороны Роберт Скраучс.
Новость была опубликована в недавно созданном анонимном профиле. Там также размещено еще несколько записей с прокремлевским содержанием и ложью о Латвии.
Кроме того, словами "Нам не нужна война с Россией! Нам не нужны мины и солдаты! Нас не от кого защищать, Россия для нас не враг!" в профиле призывают приходить на организованный оппозиционными партиями пикет 16 июня у Рижского замка. Акцию организуют лидеры партий "Стабильности!" и "Латвия на первом месте" Алексей Росликов и Айнар Шлесерс, которые создали блок в надежде добиться роспуска Сейма. Re:Check поинтересовался у лидера "Стабильности!" Росликова, известно ли ему о такой фейковой новости и знает ли он, кто ее распространил. Депутат по телефону ответил, что ничего о подобной информации и ее авторе не знает и отрицает какую-либо связь с ним.
Вывод: У утверждений о погибшем в результате взрыва мины ребенке нет никаких доказательств.
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