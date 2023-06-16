Нет, в Латвии в результате взрыва мины не погиб ребенок

Кроме того, словами "Нам не нужна война с Россией! Нам не нужны мины и солдаты! Нас не от кого защищать, Россия для нас не враг!" в профиле призывают приходить на организованный оппозиционными партиями пикет 16 июня у Рижского замка. Акцию организуют лидеры партий "Стабильности!" и "Латвия на первом месте" Алексей Росликов и Айнар Шлесерс, которые создали блок в надежде добиться роспуска Сейма. Re:Check поинтересовался у лидера "Стабильности!" Росликова, известно ли ему о такой фейковой новости и знает ли он, кто ее распространил. Депутат по телефону ответил, что ничего о подобной информации и ее авторе не знает и отрицает какую-либо связь с ним.