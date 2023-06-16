Видео ⟩ Родившийся в Латвии боец Глухов поддержал войну России в Украине

14 июня 43-летний Глухов одержал победу в рамках бойцовского шоу ММА российской организации AMC - AMC Fight Night 120. Единогласным решением судей он победил Михаила Газаева.

После боя Глухов указал, что не выступал в ММА пять лет, и выразил поддержку преступному режиму России.

"Мы все знаем, какая ситуация в стране. Сам я долгое время жил в Европе. Я жил и в Украине, но оттуда выехал. Я целиком и полностью поддерживаю президента Российской Федерации Владимира Путина. Ребята, все, кто на передовой.

Держитесь, мы с вами. Я там не могу быть и помочь вам, так как я вообще гражданин другой страны. Ребята, за родину! Мы победим", - сказал в интервью после боя Глухов.

Затем в раздевалке он продолжил начатую тему и в разговоре с YouTube-каналом "Ушатайка" рассказал о "русофобии", с которой сталкивался в Европе.

"Борьба в клетке это одно, а борьба там - совсем другое. Я жил в Европе и знаю, каково это. Жил в Украине, в Харькове. После этого жил в Латвии. Ненависть к русским сильная. К русским относятся плохо, и я очень хорошо понимаю, почему все это началось. Русские должны защищать друг друга", - сказал Глухов.

За время своей профессиональной карьеры Константин Глухов в кикбоксерском ринге и октагоне ММА представлял Латвию. Бойцу часто давали клички. Так, в базах данных Sherdog и Tapology кличка Глухова - "Лачплесис".

Если в Sherdog Глухов по-прежнему идентифицирован как латыш, то Tapology считает его российским бойцом.

За время своей карьеры в ММА Глухов одержал 35 побед и потерпел 17 поражений.

В 2013 году по результатам опроса sportacentrs.com Глухов был признан лучшим латвийским бойцом ММА вне зависимости от весовой категории.