Таварс: ОС сегодня не будет участвовать в "цирке" переговоров о расширении коалиции

"Объединенный список" (ОС) не будет участвовать в запланированном сегодня в 14:00 "цирке" переговоров о расширении коалиции с участием партий, которые в четверг участвовали в попытке свалить правительство, заявил агентству LETA председатель фракции ОС в Сейме Эдгар Таварс.
До этого, в 13:00, ОС примет участие в заседании коалиции.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") пригласил сегодня на переговоры представителей пяти партий - "Нового Единства", ОС, Национального объединения, Союза зеленых и крестьян и "Прогрессивных".
Как заявил Таварс, если Кариньш не откажется обсуждать расширение коалиции, ОС не будет участвовать в подобном "цирке" с теми, кто пытался свалить правительство в четверг.
Как сообщалось, на инициированном партиями "Латвия на первом месте" и "За стабильность!" голосовании в четверг СЗК и "Прогрессивные" проголосовали за отставку правительства Кариньша.
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