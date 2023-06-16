Таварс: ОС сегодня не будет участвовать в "цирке" переговоров о расширении коалиции

До этого, в 13:00, ОС примет участие в заседании коалиции.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") пригласил сегодня на переговоры представителей пяти партий - "Нового Единства", ОС, Национального объединения, Союза зеленых и крестьян и "Прогрессивных".

Как заявил Таварс, если Кариньш не откажется обсуждать расширение коалиции, ОС не будет участвовать в подобном "цирке" с теми, кто пытался свалить правительство в четверг.

Как сообщалось, на инициированном партиями "Латвия на первом месте" и "За стабильность!" голосовании в четверг СЗК и "Прогрессивные" проголосовали за отставку правительства Кариньша.