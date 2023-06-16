Ринкевич о строительстве политической нации: латышский язык должны знать все

Знаете, рывком сразу что-то закрывать - нет. Но и роль масс-медиа, думаю - постепенно улучшать это понимание о принципах [сплочения общества].

Однако вы забываете один весьма существенный нюанс, который все же важен. У нас есть Русский театр, который работает. У нас действительно много вещей, которые, на мой взгляд, с точки зрения культуры обогащают страну. И это уже, правду говоря, нужно продолжать культивировать и содержать. Это не значит — всем говорить только по-латышски и забыть о своих корнях. Нет, так резко я вопрос не ставил.

Я думаю, у нас довольно хорошие учреждения — Латвийское радио 4, например, LSM, есть передачи на LTV7. Я думаю, что сейчас, может быть, не расширять — но я пока не вижу оснований и сужать эту программу. И думаю, еще какое-то приличное время, но с такой же четкой установкой я вижу и их место в общественных СМИ. Я вижу место для этих передач, порталов", - сказал Ринкевич.