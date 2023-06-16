В результате крушения гидрокоптера погиб талантливый эстонский спортсмен

Гидрокоптер упал на девятом километре дороги Вайда - Урге на проезжую часть с асфальтовым покрытием. После падения он загорелся.

По данным Департамента полиции и погранохраны, разбившийся 60-летний мужчина выполнял на гидрокоптере различные упражнения в воздухе. За процессом на земле наблюдал его друг, который сказал, что погибший был опытным пилотом.

Позже Эстонский союз авиаспорта сообщил, что погибшим оказался талантливый авиаспортсмен Калев Тикк. Некролог опубликовали как Эстонский союз авиаспорта, так и город Кейла.

"Эстонская федерация авиаспорта сообщила, что нас безвременно покинул эстонский авиаспортсмен Калев Тикк. С Кейла его связывают воздушные шары (монгольфьеры). Он участвовал почти во всех организованных в Кейла соревнованиях на воздушных шарах. В последние годы Кейла была одним из любимых мест для полетов Калева - при западном ветре было хорошо взлетать из окрестностей нашего города. Он был единственным пилотом, который постоянно совершал коммерческие полеты. Теперь в Кейла мы будем реже видеть воздушные шары", - сказано в некрологе города Кейла.

Федерация авиаспорта написала, что Калев начал свою летную карьеру в ДОСААФ с планеризма и прыжков с парашютом, но в последнее время он в основном занимался полетами на воздушном шаре, а также парапланами и гидрокоптерами.

"Калев обожал летать, он делился своей страстью с другими людьми и мастерски передавал им свои навыки. Соболезнуем его близким и желаем счастливого вечного полета Калеву", - сказано в заявлении Эстонского союза авиаспорта.