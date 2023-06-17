Сборная Латвии по футболу обидно проиграла Турции в отборе на Евро-2024

Сборная Латвии по футболу у себя дома уступила команде Турции в своём втором матче отборочного турнира Евро-2024.
Матч прошёл на рижском стадионе "Сконто" и завершился победой Турции со счётом 3:2.
Первый опасный момент произошёл у ворот турецкой команды на 12-й минуте, когда им угрожали несколько латвийских игроков, но мяч не достиг цели - Роберт Улдрикис оказался первым у отбитого вратарём мяча, но его удар был заблокирован.
Счёт на 23-й минуте открыл Абдюлькерим Бардакджи, который отличился после ассиста Мериха Демирала. Латвия сравняла счёт на 51-й минуте, когда Владислав Гутковскис в контратаке по правому флангу привлёк внимание трёх турецких игроков. После его прострела первым у мяча оказался Эдуард Эмсис, который отправил его в ворота, забив свой второй гол за национальную сборную.
На 61-й минуте Турция второй раз в матче повела в счёте - Улдрикис неудачно обработал мяч в центре поля, его перехватил Оркун Кекчю и дальней передачей нашёл Дженгиза Ундера, который обогнал Даниэла Балодиса и отправил мяч в ворота.
На 83-й минуте Эдуард Эмсис увидел перед собой вторую жёлтую карточку и был удалён с поля, однако на четвёртой минуте компенсированного времени Латвия вновсь сумела сравнять счёт на табло - голом в ворота турков отметился Кристерс Тоберс, который впервые был капитаном национальной команды. К сожалению, на шестой минуте добавленного времени Турция вырвала победу, победный гол забил Нихат Кахведжи.
Напомним, Латвия начала отборочный цикл с выездного поражения от Уэльса (0:1).
В параллельной встрече в группе "D" сборная Уэльса у себя дома проиграла Армении со счётом 2:4. Дублями в составе победителей отметились Лукас Мануэль Селаррайян и Грант-Леон Ранос, а у сборной Уэльса отличились Дэниэл Джеймс и Харри Уилсон.
В данный момент сборная Турции с 6 очками занимает первое место в группе "D" и обходит Хорватию на 2 очка. Уэльс с 4 баллами занимает третью строчку, Армения с 3 очками - четвёртую, а Латвия с 0 очками - пятую.
Следующий матч сборная Латвии по футболу проведёт 19 июня, когда на выезде встретится с Арменией.
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