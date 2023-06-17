Сборная Латвии по футболу обидно проиграла Турции в отборе на Евро-2024

Матч прошёл на рижском стадионе "Сконто" и завершился победой Турции со счётом 3:2.

Первый опасный момент произошёл у ворот турецкой команды на 12-й минуте, когда им угрожали несколько латвийских игроков, но мяч не достиг цели - Роберт Улдрикис оказался первым у отбитого вратарём мяча, но его удар был заблокирован.

Счёт на 23-й минуте открыл Абдюлькерим Бардакджи, который отличился после ассиста Мериха Демирала. Латвия сравняла счёт на 51-й минуте, когда Владислав Гутковскис в контратаке по правому флангу привлёк внимание трёх турецких игроков. После его прострела первым у мяча оказался Эдуард Эмсис, который отправил его в ворота, забив свой второй гол за национальную сборную.

На 61-й минуте Турция второй раз в матче повела в счёте - Улдрикис неудачно обработал мяч в центре поля, его перехватил Оркун Кекчю и дальней передачей нашёл Дженгиза Ундера, который обогнал Даниэла Балодиса и отправил мяч в ворота.