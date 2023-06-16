Британская разведка: в Украине "почти наверняка" погиб российский генерал

О ликвидации генерал-майора говорится в последнем сообщении Минобороны Великобритании о ситуации в Украине. Великобритания считает, что эта информация "почти стопроцентна".

Горячев был убит в ночь на 13 июня. Первым об этом сообщил прокремлевский военкор Юрий Котенок. Он утверждал, что перед смертью генерала в Запорожской области шли серьезные бои.

Этот пост Котенка в Telegram процитировали несколько пропагандинстких СМИ.

Позднее пост был удален, а другие источники информацию о смерти генерала не подтвердили.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о гибели Горячева, заявив журналистам, что с такими вопросами надо обращаться в Минобороны РФ.

В 2013 году Горячев возглавил российскую оперативную группу в Приднестровье, а в 2018 году был назначен командиром российской военной базы в Таджикистане.

Звание генерал-майора он получил после полномасштабного вторжения России в Украину. В начале вторжения Горячев командовал 5-й российской отдельной танковой бригады, а затем стал командующим 35-й армией Восточного военного округа.

Как напоминает издание "Агентство", в прошлый раз силы Украины ликвидировали российского генерала год назад - в июне 2022 года под Попасной был убит генерал-майор Роман Кутузов.

По данным издания "Важные истории", Горячев - десятый российский генерал, убитый в Украине.