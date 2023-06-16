Два латвийских дуэта вышли в плей-офф турнира по пляжному волейболу BPT Jūrmala

Анете Намике и Варвара Браилко первыми вышли на корт и уступили швейцарскому дуэту Анук Верже-Депре и Йоане Медер со счётом 0-2 (24:26, 14:21). Во втором матче Намике/Браилко встречались с литовками Моникой Пауликиене и Айне Раупелите и потерпели поражение со счётом - 0-2 (11:21, 11:21). ​Дуэт Намике/Браилко за выступление в Юрмале занял 19-е место и 300 очков мирового рейтинга.

Другой латвийский дуэт Анастасия Самойлова/Тина Граудиня в своём первом матче обыграл американок Брок Бауэр/Кэти Хортон - 2-0 (21:15, 21:14), а затем победил Андрессу Рамальо/Виторию Родригес из Бразилии - 2-0 (21:17, 21:16).

Единственный мужской дуэт из Латвии, участвующий в основном турнире, Александр Самойлов/Янис Шмединьш в своём первом матче одержал победу над поляками Петром Кантором и Якубом Здибеком - 2-1 (21:17, 18:21, 15:13), а затем проиграл бразильскому дуэту Эвандеру Оливейре/Артуру Мариану - 0-2 (20:22, 14:21).

Днём ранее семь латвийских дуэтов не смогли преодолеть первый круг квалификации и только Михаил Самойлов и Мартиньш Плявиньш вышли во второй круг, где уступили чилийским спортсменам со счётом 0-2 (18:21, 19:21).

В субботу, 17 июня, пройдут матчи плей-офф и четвертьфинальные поединки среди мужских и женских дуэтов.

В прошлом году, когда соревнования BPT проводились впервые, в Юрмале проходил самый престижный турнир серии Elite 16, а в этом году проводится второй по рейтингу этап Challenge, где у латышей больше возможностей стартовать и бороться за награды.

В прошлом году ни одна из латвийских пар, участвовавших в основном турнире, не вышла в четвертьфинал, а победу праздновали мужской дуэт из Италии и женская пара из Канады.

В турнире ожидается участие спортсменов из 32 стран.