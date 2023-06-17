Латвийская параспортсменка о роковом событии, из-за которого она оказалась в инвалидной коляске

Моя левая нога начала отмирать, я перестала её чувствовать. Через какое-то время я ощутила, что моя правая нога тоже начинает отказывать. Я обращалась к врачам и в Латвии, и в Германии. Никто ничего. В конце концов, я отправилась в мюнхенскую клинику, специализирующуюся на лечении людей с травмами позвоночника.

Врачу всё моментально было ясно, и он сказал, что сразу видно, что у Дианы сломан позвоночник, и добавил - если бы её правильно лечили, он мог бы дать процентов 80, что она бы ходила.

"И теперь, если вы спросите меня, хочу ли я снова ходить, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Я знаю, что спинной мозг уже нельзя восстановить".

Со временем Диана поняла, что всё происходит так, как должно происходить. "Понятно, если одна дверь закрывается, открывается другая, и вам просто нужно пройти через неё".

Это событие действительно открыло другую дверь для Дианы - она звезда латвийского паралимпийского спорта. Она завоевала серебряную и бронзовую медали на Паралимпийских играх в Токио. В 2018 году спортсменка стала обладательницей золотой медали в метании копья на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Берлине. И это далеко не все её достижения.

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