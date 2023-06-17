Латвийская параспортсменка о роковом событии, из-за которого она оказалась в инвалидной коляске

Титулованная параспортсменка Диана Круминя в программе Kad viņas satiekas ("Когда они встречаются") рассказала о роковом событии, в результате которого она оказалась в инвалидной коляске.
"Это было 5 мая 2012 года. В то время я жила в Германии. Ехала в гости к друзьям в другой город. Когда я переезжала с одного автобана на другой, пожилая женщина, которая тоже должна была заехать на автобан, просто решила затормозить.
В тот момент я не видела другого выхода, кроме как врезаться в заднюю часть её автомобиля. Я сама вышла из машины и почувствовала, что что-то не так. Моей самой большой ошибкой было нажать на сцепление и тормоз, мои ноги были прямыми, я получила удар.
Мы дождались полицию, они спросили, нужна ли нам скорая помощь, мы обе отказались, потому что вроде всё было в порядке.
Я не поехала к своим друзьям, а вернулась домой и утром уже не смогла встать. Я не могла встать с кровати".
Диана почувствовала странные ощущения в спине, на четвереньках доползла до туалета.
Она рассказала о сложившейся ситуации своему тогдашнему работодателю, и он согласился отвезти её к врачу. "Врач сделал мне две блокады в позвночник и сказал, что всё будет хорошо. Так всё началось.
Моя левая нога начала отмирать, я перестала её чувствовать. Через какое-то время я ощутила, что моя правая нога тоже начинает отказывать. Я обращалась к врачам и в Латвии, и в Германии. Никто ничего. В конце концов, я отправилась в мюнхенскую клинику, специализирующуюся на лечении людей с травмами позвоночника.
Врачу всё моментально было ясно, и он сказал, что сразу видно, что у Дианы сломан позвоночник, и добавил - если бы её правильно лечили, он мог бы дать процентов 80, что она бы ходила.
"И теперь, если вы спросите меня, хочу ли я снова ходить, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Я знаю, что спинной мозг уже нельзя восстановить".
Со временем Диана поняла, что всё происходит так, как должно происходить. "Понятно, если одна дверь закрывается, открывается другая, и вам просто нужно пройти через неё".
Это событие действительно открыло другую дверь для Дианы - она звезда латвийского паралимпийского спорта. Она завоевала серебряную и бронзовую медали на Паралимпийских играх в Токио. В 2018 году спортсменка стала обладательницей золотой медали в метании копья на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Берлине. И это далеко не все её достижения.
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