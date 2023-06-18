"Можно я как русскоязычный гражданин заявлю?". Мнения о новом президенте

Об этом в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" поговорили с предпринимателем Сергеем Снегиревым, журналистом rus.delfi.lv Данутой Дембовской и политологом и депутатом Европарламента Иваром Иябсом ("Для развития Латвии").

Предприниматель: "Наконец-то президент, за которого не стыдно"

"Можно я как русскоязычный гражданин заявлю, что ужасно рад тому, что Ринкевич стал президентом, или, вернее, станет? Заявляю и желаю ему большой удачи", - в эфире "Кто вам платит?" признался предприниматель Сергей Снегирев.

Поясняя свою позицию, он выделил несколько факторов:

"Во-первых, не столько как русскоязычный житель, а просто как житель Латвии - у меня наконец-то есть президент, за которого не стыдно. То есть он действительно излучает компетентность. Он действительно производит впечатление большой личности, и у него нет этих, как мне кажется, маленьких обидок, которые он потом начинает выливать куда только можно, включая важные части Конституции.

Во-вторых, я действительно очень сильно поддерживаю движение любых политических партий, которые двигаются в сторону политической нации.