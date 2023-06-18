"Можно я как русскоязычный гражданин заявлю?". Мнения о новом президенте

Удастся ли новому президенту Латвии Эдгару Ринкевичу сплотить латвийское общество на основе актуализированной им идеи политической нации? Найдет ли глава государства подход к русскоговорящему населению страны? Невысоки ли ожидания от одного должностного лица, хоть и самого высокого ранга?
Об этом в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" поговорили с предпринимателем Сергеем Снегиревым, журналистом rus.delfi.lv Данутой Дембовской и политологом и депутатом Европарламента Иваром Иябсом ("Для развития Латвии").
Предприниматель: "Наконец-то президент, за которого не стыдно"
"Можно я как русскоязычный гражданин заявлю, что ужасно рад тому, что Ринкевич стал президентом, или, вернее, станет? Заявляю и желаю ему большой удачи", - в эфире "Кто вам платит?" признался предприниматель Сергей Снегирев.
Поясняя свою позицию, он выделил несколько факторов:
"Во-первых, не столько как русскоязычный житель, а просто как житель Латвии - у меня наконец-то есть президент, за которого не стыдно. То есть он действительно излучает компетентность. Он действительно производит впечатление большой личности, и у него нет этих, как мне кажется, маленьких обидок, которые он потом начинает выливать куда только можно, включая важные части Конституции.
Во-вторых, я действительно очень сильно поддерживаю движение любых политических партий, которые двигаются в сторону политической нации.
Я знаю огромное количество латышей, я знаю огромное количество русскоязычных жителей Латвии, которые тоже считают, что в этой стране может существовать политическая нация, в которой мы все будем вот отсюда без сильного разделения. Без того, куда нас тянут все силы эти 30 лет, постоянно раздирая, расчесывая одну и ту же рану".
Журналист: "Ринкевич оживил политическую жизнь Латвии"
Журналист и политический обозреватель rus.delfi.lv Данута Дембовская также выделила несколько факторов, в чем новоизбранный президент Эдгар Ринкевич весьма отличается от уходящего Эгила Левитса.
По ее мнению, выдвижение именно Ринкевича от правящей партии показывает, что победило "более модернистское либеральное крыло "Единства".
"Совершенно понятно и то, что Ринкевич приходит на президентский пост после Эгила Левитса, который был символом достаточно серьезного, жесткого национал-консерватизма. И поэтому есть такое некое ожидание оттепели в этом вопросе".
Оценивая прозвучавшие заявления и действия Ринкевича, Дембовская отметила, что внешнеполитический курс Латвии останется прежним, а вот внутриполитические вопросы могут получить новые направления.
"Мы знаем политику Ринкевича, мы знаем его отношение к путинскому режиму. В отношении путинского режима Ринкевич, несомненно, ястреб, это ориентация на НАТО, на Европейский союз и так далее. Здесь каких-то перемен не будет, все известно.
Если же мы говорим о внутренней политике, то я бы выделила несколько последних интервью и высказываний господина Ринкевича.
Первое - он уже заявил, что будут актуализированы вопросы о правовом признании гражданского партнерства. Причем он четко обозначил, что важно решить именно правовые вопросы, не идеологизируя эту проблему.
Второе - это ратификация Стамбульской конвенции, которую Латвия не может ратифицировать уже годы. И сейчас Латвия председательствует в Совете Европы, а Стамбульская конвенция - это документ Совета Европы. И выглядит это уже откровенно некрасиво.
Также мы помним, что Эдгар Ринкевич все-таки опубликовал достаточно критический пост в адрес Национального совета по радио и телевидению после эпизода со штрафом порталу TVNET за использование слова "депортация", то есть обозначив, что все-таки подобные формы контроля за средствами массовой информации - это несколько перебор.
И на своей первой пресс-конференции после голосования Ринкевич признал, что в каких-то случаях он может говорить по-русски, если это потребуется.
Ну, и, соответственно, год назад, вскоре после 24 февраля 2022 года, Ринкевич был тем политиком, который говорил о необходимости строить единую политическую нацию (...), что было воспринято как некое противопоставление концепции об этнической нации. Потому что Левитс является автором преамбулы, которой он, скажем, фиксирует этот момент".
Также журналист обратила внимание на то, что избрание Эдгара Ринкевича голосами "Нового Единства", а также оппозиционных Союза зеленых и крестьян и "Прогрессивных" привело к тому, что после президентских выборов политическая жизнь Латвии как минимум ожила и стала более дискуссионной.
Дембовская заметила, что уходящему президенту Эгилу Левитсу не удалось оставаться над политической схваткой, он стал "президентом коалиции", за что, вероятно, и поплатился своим рейтингом.
"Он не пытался противопоставить себя Сейму, правительству, не пытался быть над схваткой, критиковать политиков, а наоборот - солидаризировался с ними", - сказала Дембовская, добавив, что у Ринкевича есть все шансы поступать иначе.
Видео: Данута Дембовская в эфире "Кто вам платит?
Политолог: "Ринкевич - опытный самостоятельный игрок"
Удастся ли Эдгару Ринкевичу притворить в жизнь уже обозначенные изменения во внутриполитической жизни Латвии? Политолог и депутат Европарламента Ивар Иябс ("Для развития Латвии") ответил на это так:
"Вы знаете, поживем - увидим. В первую очередь Эдгар Ринкевич никогда не был никаким либералом.
То, что он первый из серьезных латвийских политиков вышел из шкафа, не означает, что он является каким-то ярым защитником либеральных ценностей и ЛГБТ или что-то вроде этого - нет, нет, нет.
Я думаю, его самое большое достоинство - это то, что он излучает некую компетентность и у него есть политический опыт и в то же время некоторая доля здорового разума, или здорового мышления. В этом смысле я думаю, что он должен быть хорошим президентом, безусловно, но не из-за того, что он гей".
Комментируя сильные стороны новоизбранного президента, Ивар Иябс вспомнил старый анекдот:
"Правда ли, что Петр Ильич Чайковский был геем? Армянское радио отвечает: "Правда, но мы его любим не только за это".
То же самое касается Эдгара Ринкевича", - поиронизировал он.
Политолог напомнил, что на момент избрания уходящий Эгил Левитс был очень популярен, однако с течением времени стал "составной частью правительства" и никакой самостоятельной политической роли уже не играл.
На вопрос, как Эдгару Ринкевичу не повторить ту же судьбу, особенно учитывая, что он долгое время провел в премьерской партии, Иябс парировал:
"Ринкевич в политике Латвии уже с 90-х и не то чтобы наблюдает эту политику из Люксембурга, а занимается ею непосредственно ежедневно.
Он опытный. В этом смысле я думаю, что он сам понимает - для него как для президента самым худшим решением было бы стать марионеткой правительства. Я думаю, он будет работать, чтобы, скажем так, по крайней мере не выглядеть как марионетка правительства.
Политика - это та вещь, где очень много можешь умно говорить, но Эдгар Ринкевич не только говорил, он играл. Он самостоятельный игрок был все время.
Не надо забывать, что так называемое "решение номер два" господина Затлерса в 2011 году (28 мая 2011 года тогдашний президент инициировал роспуск Сейма. - Прим. ред.) во многом было решением его руководителя канцелярии по имени Эдгар Ринкевич".
Заключил политолог прагматично: "В течение президентства об Эдгаре Ринкевиче будут очень много говорить, в том числе и плохие вещи. Сейчас, когда он только начинает свое президентство, я не вижу никаких причин для того, чтобы пытаться каким-то образом его порицать или как-то о нем говорить отрицательно. Это мы еще успеем, в том числе и в вашем эфире, я так думаю".
Видео: Ивар Иябс в эфире "Кто вам платит?
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