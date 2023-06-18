"Хотел жить ради своих дочерей". Президент "Елгавы" рассказал о смерти Фрейманиса

Фрейманис, игравший на позиции защитника, страдал от рака кожи. В начале года футболист обратился за помощью к общественности:

6 июня стало известно, что бывший футболист сборной Латвии Гинтс Фрейманис после тяжёлой борьбы с болезнью скончался в возрасте 38 лет.

В беседе с журналом Privātā Dzīve президент футбольного клуба "Елгава" Айнарс Тамисарс рассказал, что последние годы после того, как у Гинта диагностировали болезнь, были трудными.

"Он поехал лечиться в Германию. Там оказалось, что всё совсем плохо. После процедуры в начале года ему стало значительно лучше, он даже съездил к брату в Ирландию, возобновил работу тренером в Добеле. Он был счастлив, строил планы на будущее, доделал баню, лодочный причал должен был закончить в этом году. А потом снова пришла болезнь..." - рассказал Тамисарс.

Хорошие новости чередовались с плохими. "Общались иногда по WhatsApp. О том, что произошло, я узнал от своего друга, футболиста Артиса Лаздиньша, с которым Гинтс поддерживал связь до последнего", - говорит Айнарс.

Он отмечает, что это тяжёлый удар для семьи Гинта. "Такие крутые девчонки! Они всегда были привязаны к Гинту, везде ходили вместе. Когда он уже узнал о болезни, он мне сказал, что сначала не хотел просить помощи. Но именно из-за девочек он это сделал, потому что хотел жить ради своих дочерей".

Фрейманис наиболее известен как игрок "Елгавы". Он выиграл с клубом четыре Кубка Латвии и одну серебряную медаль "Вирслиги". В составе сборной Латвии с 2014 по 2018 год он сыграл 13 матчей, выиграл три Кубка Балтии и забил один гол.