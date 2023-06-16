Пт, 16.06.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В субботу возможны грозовые ливни

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Дождь в Риге
Дождь в Риге Фото: TVNET

В субботу, 17 июня, местами в Латвии - в основном в западных и центральных районах - пройдут кратковременные дожди, возможны грозовые ливни.

Синоптики прогнозируют, что в Курземе небо будет преимущественно облачным, в других частях страны ожидается меньше облаков.

Будет дуть слабый ветер, во время грозы - порывистый.

Температура воздуха ночью понизится до +12...+18 градусов. Максимальная дневная температура в западной части страны составит +17...+24 градуса, в Видземе и Латгале сохранится жара до +29 градусов.

В Риге в субботу будет пасмурно, во второй половине дня возможны кратковременные дожди с грозами. Минимальная температура воздуха ночью составит +18 градусов, в пригороде - около +15 градусов. Днем воздух прогреется до +25 градусов, немного прохладнее будет у моря.

Галерея: Летний дождь в Риге

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх