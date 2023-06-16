Сб, 17.06.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В субботу над Ригой пролетят стратегические бомбардировщики ВВС США

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
В субботу над Ригой низко пролетят стратегические бомбардировщики ВВС США
В субботу над Ригой низко пролетят стратегические бомбардировщики ВВС США Фото: Evija Trifanova/LETA

В субботу, 17 июня, с 12:50 до 13:10 над памятником Свободы запланирован низкий полет стратегических бомбардировщиков ВВС США, завершающий этап учений в Латвии, сообщили агентству LETA в управлении по связям Национальных вооруженных сил (НВС).

Стратегические бомбардировщики ВВС США регулярно направляют свои самолеты и личный состав в страны НАТО, способствуя тем самым сотрудничеству с ВВС союзников, оперативной совместимости и повышая боеготовность.

Национальные вооруженные силы напоминают, что в воздушном пространстве Латвии полеты военных самолетов осуществляются только на высоте и скорости, установленных нормативными актами, поэтому создаваемый шум носит временный характер и не причиняет вреда людям и имуществу.

Уровень шума в районе полета будет повышен на короткое время.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх